Amichevoli Inter Primavera, fine agosto squadra di Chivu contro il Varese

L’Inter Primavera in vista della nuova stagione si prepara con dei test-match molto interessanti. A fine agosto, come riporta anche il sito ufficiale del Varese calcio, la squadra di Chivu sarà impegnata contro il club biancorosso

AMICHEVOLE − La nuova Inter under-19 targata Christian Chivu affronterà il Varese in un amichevole il 25 agosto allo stadio Ossola. A comunicarlo è proprio il club biancorosso tramite una nota sul proprio sito: «La prima uscita in casa dell’FBC Saronno sabato 21 agosto, l’ultima con il Gallarate Calcio il 9 settembre, tre giorni prima del debutto in Coppa Italia. Il Città di Varese ha definito il programma delle amichevoli estive che, anche in virtù del legame con il territorio, saranno svolte in casa di club dilettantistici della provincia di Varese. Saronno e Gallarate Calcio – due squadre fresche di approdo in Promozione – oltre a Verbano e Vergiatese, club di grande tradizione nel campionato di Eccellenza. Quattro amichevoli in trasferta e una al “Franco Ossola”, mercoledì 25 agosto, quando il Città di Varese affronterà la Primavera dell’Inter alle 18:00. La sfida con i neroazzurri, squadra semifinalista dell’ultimo campionato Primavera, sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente la squadra e lo staff ai tifosi».

Fonte: città di Varese.it