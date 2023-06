Frattesi, sì ad uno sforzo per aspettare l’Inter. Due problemi – Sky

Davide Frattesi ha già accettato l’Inter, manca però l’accordo tra il club e il Sassuolo. Matteo Barzaghi delinea lo stato dell’affare per i nerazzurri su Sky Sport.

AFFARE – L’affare Davide Frattesi non è ancora in chiusura, ma è a buon punto per l’Inter. L’accordo con il giocatore c’è, lui sarebbe anche disposto ad aspettare per abbracciare il progetto nerazzurro. I problemi sono due: il primo è Marcelo Brozovic, senza la sua uscita la dirigenza meneghina non avrebbe i soldi per fare acquisti e il croato non sembra intenzionato ad accettare l’Al-Nassr. Il secondo è che il Sassuolo valuta Frattesi 40 milioni, l’Inter arriverebbe a 22-23 cash più il cartellino di Samuele Mulattieri per un totale di 34-35.