Frattesi, domani l’Inter può avanzare ma occhio alla Roma. Le cifre – SI

Domani potrebbe essere una giornata decisiva in casa Inter per la questione Frattesi. Alfredo Pedullà, su Sportitalia, racconta le novità sull’incontro in programma e sull’insinuarsi della Roma.

INCONTRO – Con l’affare fra Marcelo Brozovic e Al-Nassr che sembra a un passo dalla chiusura, l’Inter può sfruttare nel mercato in entrata l’introito di circa 23 milioni di euro del cartellino del croato. In questo senso la giornata di domani potrebbe risultare decisiva per i nerazzurri per puntare tutto sul nome del momento: Davide Frattesi. L’Amministratore Delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali e quello dell’Inter Giuseppe Marotta si incontreranno a Rimini, con la probabile presenza dell’agente del centrocampista italiano. La dirigenza interista potrebbe sfruttare il momento per avanzare l’offerta decisiva e chiudere del tutto la trattativa. In questo modo l’ombra della Roma, che negli ultimi giorni sta particolarmente insistendo su Frattesi, potrebbe essere spazzata via del tutto. Proprio in merito all’interesse dei giallorossi, Alfredo Pedullà evidenza un punto a loro favore. La Roma, infatti, ha il vantaggio di abbattere il 30 % sulla futura vendita concordata a suo tempo col Sassuolo. Dalla parte dell’Inter, invece, c’è la totale apertura di Frattesi a indossare la maglia dell’Inter e la possibilità di giocare la Champions League. Questi saranno momenti decisivi per concludere la trattativa nel migliore dei modi. Il Sassuolo chiede 32 milioni di euro ma è disposto a scendere a 30 con l’inserimento di Samuele Mulattieri. L’Inter, invece, non vorrebbe andare oltre ai 26/27 milioni di euro.

Fonte: Sportitalia – Alfredo Pedullà