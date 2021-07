Joao Mario, arrivano conferme anche dal Portogallo, dove il quotidiano A Bola si dice convinto dell’affare e in prima pagina oggi rincara la dose: “Con la coscienza pulita”.

CONFERME – Joao Mario vicino al Benfica, ne è sicuro anche il quotidiano portoghese A Bola, che in prima pagina scrive: “Raggiunto l’accordo con il Benfica dopo aver provato tutte le strade con lo Sporting: con la coscienza pulita!». Secondo il quotidiano portoghese, Joao Mario ha fatto il possibile per rimanere allo Sporting ma non c’è stata reciprocità. Il calciatore ha valutato altre opzioni e ha la coscienza pulita nei confronti dello Sporting. L’Inter ha accettato l’offerta di 7,5 milioni di euro. Il calciatore guadagnerà al Benfica 4 milioni di euro lordi a stagione.

Di seguito la prima pagina del quotidiano portoghese A Bola