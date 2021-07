Altobelli: «Eriksen? Contento se si presenta al ritiro Inter. Poi pensi bene»

Eriksen ieri ha festeggiato la qualificazione della Danimarca alle semifinali degli Europei (vedi articolo). Il centrocampista dell’Inter prosegue il suo periodo di riposo in patria, dopo il malore del mese scorso, e Alessandro Altobelli si augura che torni in nerazzurro.

SPERANZA – Così Alessandro Altobelli su Christian Eriksen durante “Notti Europee” su Rai 1: «Io sarei contento, sinceramente, se si presentasse al ritiro dell’Inter. Che lo prenda in considerazione, che lo tratti bene, che possa anche giocare. Però le regole in Italia le conosciamo bene: all’estero potrebbe giocare, in Italia no. Però, sinceramente, mi auguro che Eriksen pensi prima alla salute. Poi solo dopo che pensi bene se continuare».