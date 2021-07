Florenzi né Inter né altri club avanti. Pinamonti sogno di una neopromossa – SI

Florenzi è sul mercato… ma non troppo. Come riportato da Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – durante “Aspettando Calciomercato” sull’emittente stessa, non ci sono ancora offerte per il jolly azzurro. Ci sono invece per Pinamonti, ma per le piccole è complicato strapparlo all’Inter

ESUBERI COSTOSI – I piani milionari del Chelsea per Romelu Lukaku (vedi articolo) per il momento non disturbano l’Inter e il suo mercato. La priorità resta un esterno destro, anche se non sembra. Intanto non si segnalano offerte né dalla società nerazzurra né da altri club per Alessandro Florenzi, che è a tutti gli effetti un giocatore della Roma dopo il rientro dal prestito in Francia. Alla Salernitana piace sempre Andrea Pinamonti, ma – come noto – è difficile trovare un punto d’incontro a causa dell’alto ingaggio. Questi i due aggiornamenti di Alfredo Pedullà dagli studi di Sportitalia.