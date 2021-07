Lukaku nel mirino del Chelsea dopo il no ad Haaland, l’Inter resisterà ai rilanci? – SI

Lukaku è diventato il sogno di mercato del Chelsea, che valuta il piano B altrettanto pesantemente – a livello economico – del piano A. Il giornalista Pedullà, nel corso del momento social di “Aspettando Calciomercato” su Sportitalia, conferma il muro dell’Inter ma preannuncia possibili rilanci monstre da Londra

BOMBER A TRE CIFRE – Il Chelsea ha i soldi e si svenerebbe andando addirittura in tripla cifra per regalare un nuovo attaccante a Thomas Tuchel. Ma non è detto che ci riesca. Oltre al no ricevuto dal Borussia Dortmund per Erling Haaland, che è la prima scelta della società londinese, Alfredo Pedullà segnala e conferma il muro alzato dall’Inter (vedi articolo). Per ora è arrivato il no secco al ritorno di Romelu Lukaku a Londra. Ma l’offensiva del Chelsea è destinata ad andare avanti in maniera concreta fino a fine mercato, se necessario. Il Chelsea al momento è stato respinto su entrambi i fronti ma non è detto che sarà così fino al 31 agosto. Borussia e Inter riusciranno a resistere ai rilanci che arriveranno da Londra per i rispettivi bomber?