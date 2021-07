Dimarco contento dopo Inter-Crotone: «Buon test». E Bastoni lo ‘premia’

Dimarco è andato ancora una volta in gol in questo precampionato: dopo la Pergolettese segna anche in Inter-Crotone (vedi articolo). Il laterale, rientrato dal Verona, ha festeggiato su Instagram ricevendo i complimenti di Bastoni.

A BERSAGLIO – Federico Dimarco ha firmato il secondo dei sei gol con cui l’Inter ha battuto il Crotone in amichevole ad Appiano Gentile. Il laterale, prodotto del settore giovanile nerazzurro, in questo precampionato sta dimostrando tutta la sua crescita già vista al Verona. “Buon test”, il suo commento con un post su Instagram. Al quale ha risposto Alessandro Bastoni, ancora in vacanza, con l’emoji di un treno: come a dire che sulla sinistra Dimarco non lo ferma nessuno.

