Florenzi favorito per sostituire Hakimi all’Inter: ha un punto a favore – Rai

Florenzi da ieri è tornato alla Roma, dopo la fine del prestito al PSG. Su di lui, però, c’è l’Inter che può puntarci sfruttando una possibilità concessa dai giallorossi. Lo segnala Paolo Paganini durante “Notti Europee” su Rai 1.

CHI A DESTRA? – Paolo Paganini rilancia un nome che, nelle ultime settimane, era un po’ finito indietro nelle gerarchie: «Casting dell’Inter, una volta che Achraf Hakimi andrà al PSG per settanta milioni di euro. Alessandro Florenzi è diventato un obiettivo serio dell’Inter perché ha superato tutto il casting, da Denzel Dumfries a Manuel Lazzari e Héctor Bellerin. Potrebbe tornare in una logica di mercato, perché potrebbe arrivare in prestito. Quindi, dal punto di vista del bilancio, le casse dell’Inter sarebbero salve. Florenzi è diventato in pole position per sostituire Hakimi».