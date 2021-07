Inter in nazionale: agli Europei è Belgio-Italia, ma anche Lukaku-Barella

Dopo due giorni riprendono gli Europei e stasera c’è Belgio-Italia, il quarto di finale degli Azzurri. Partita da seguire anche in chiave Inter: Lukaku sfida Barella (non Bastoni, che andrà presumibilmente in panchina). Alle 2 di notte Brasile-Cile col recuperato Sanchez (vedi articolo) e Vidal.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI VENERDÌ 2 LUGLIO 2021

NICOLÒ BARELLA, ALESSANDRO BASTONI, ROMELU LUKAKU – Belgio-Italia (Europei – quarti di finale) ore 21 a Monaco di Baviera, Germania