Fiorentina, Martinez libera Milenkovic? Inter vigile anche con Kumbulla

La Fiorentina secondo quanto riportato da “Sky Sport” starebbe provando ad acquitare in casa Bayern Monaco. Stavolta il nome è quello di Javi Martinez, jolly di centrocampo che nelle ultime stagioni ha ricoperto anche il ruolo di difensore. Nikola Milenkovic, attualmente in viola, è seguito da Inter e Milan.

MERCATO CENTRALI – La Fiorentina lavora per portare a Firenze un altro giocatore d’esperienza come Javi Martinez, duttile centrocampista spagnolo capace di interpretare bene il ruolo di difensore centrale. La Fiorentina, che non vorrebbe privarsi di Nikola Milenkovic, secondo quanto riportato da Sky si starebbe tutelando visto il forte interesse non solo del Milan ma anche dell’Inter per il roccioso difensore serbo, capace di giocare nella difesa a tre. Con un contratto in scadenza tra soli due anni, la Fiorentina dovrà fare le giuste valutazioni. I nerazzurri intanto sarebbero pronti a sbloccare l’affare Marash Kumbulla con l’Hellas Verona.

Fonte: Sky Sport.