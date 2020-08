Van Persie: “Inter, grandi cose in Europa League! Lo Shakhtar Donetsk…”

Condividi questo articolo

Robin Van Persie, ex attaccante di Arsenal e Manchester United, intervistato dal sito della UEFA ha parlato delle squadre rimaste in Europa League, spendendo belle parole anche per l’Inter di Antonio Conte.

IN EUROPA LEAGUE – Van Persie parla così delle squadre rimaste in Europa League e in particolare di Inter e Shakhtar Donetsk: «L’Inter sta facendo grandi cose in Europa League, hanno disputato un’ottima stagione. Il Manchester United ha mostrato ung rande calcio dopo il lockdown. Sembra che abbiano trovato finalmente la strada giusta. Non ho visto tanti match del Siviglia in questa stagione ma basandomi sulle partite che ho giocato contro di loro e sui risultato degli ultimi anni posso dire che fa parte della squadre più forti in Europa. Non dimentichiamoci che il Siviglia è riuscito a vincere tre Europa League consecutive qualche anno fa. Mi è capitato anche di affrontare lo Shakhtar, è una squadra sensazionale».