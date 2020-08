Gosens, non solo Inter: il Lipsia pensa a lui per sostituire Angelino – SSDE

Condividi questo articolo

Robin Gosens, esterno tedesco con passaporto olandese di proprietà dell’Atalanta, in questa stagione ha attirato l’interesse non solo di alcuni club di Serie A – come l’Inter – ma anche in Bundesliga. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland ci sarebbe anche il Lipsia.

A SINISTRA – Robin Gosens, tra i protagonisti in questa stagione con l’Atalanta grazie ai suoi 9 gol e 7 assist contando solo il campionato italiano, secondo quanto riportato dall’emittente televisivo tedesco avrebbe attirato su di sé l’attenzione non solo dei club di Serie A come per esempio la stessa Inter – perfetto per il gioco di Antonio Conte -, ma anche alcuni club della Bundesliga, come la semifinalista Lipsia, che starebbe pensando di sostituire il terzino spagnolo Angelino di proprietà del Manchester City.

Fonte: Sky Sport De.