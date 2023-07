Fabbian, ora è corsa a 4. Nuova vita per un altro giovane! − CdS

Fabbian è osservato da mezza Serie A. Il talento dell’Inter, nell’ultima stagione, ha giocato in prestito alla Reggina. Intanto inizia una prima volta in massima serie per un baby attaccante

GIOVANI EMERGENTI − Giovanni Fabbian è ambito in Serie A. Ieri in sede Inter è passato Michelangelo Minieri, agente del ragazzo. Fabbian ha fatto molto bene in Serie B con la maglia della Reggina in prestito e adesso potrebbe ancora crescere altrove, ma stavolta in massima serie. Lo seguono in 4: Atalanta, Bologna, Empoli e Udinese. Intanto, sta per iniziare una nuova vita calcistica Samuele Mulattieri. Il giovane attaccante, entrato nell’affare Frattesi-Inter col Sassuolo, avrà la prima grande opportunità di calcare i campi della Serie A. A guidarlo mister Alessio Dionisi e il club neroverde, da sempre molto bravo a plasmare giovani di talento. Lui lo è sicuramente. Mulattieri arriva dopo la promozione con il Frosinone, dove ha contribuito con 12 gol.

Fonte: Corriere dello Sport − Eleonora Trotta e Massimo Boccucci