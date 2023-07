Inter, da Fabbian ad Esposito e Salcedo. Il piano con i giovani – TS

L’Inter ha un piano ben preciso con i giovani rientranti dai prestiti in questa stagione. Da Giovanni Fabbian a Sebastiano Esposito, ecco le soluzioni.

SOLUZIONI – L’Inter vuole far crescere i propri giovani, ricavare entrate dalle loro cessioni. Questo però non è il momento giusto, ancora prestiti nel futuro di qualche talento nerazzurro. Giovanni Fabbian potrebbe presto rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2026, lo ha rivelato l’agente Michelangelo Minieri all’uscita dalla sede. Il centrocampista inizierà il ritiro con la Prima Squadra, poi si pensa ad un prestito in Serie A tolte clamorose offerte per la cessione. Sul calciatore ci sono Bologna, Lecce e Genoa, che tra l’altro richiede nuovamente Eddie Salcedo per la prossima stagione. Sebastiano Esposito sarà mandato via in prestito, ma in caso di offerta congrua verrà accettato l’addio a titolo definitivo. Stesso discorso per Lucien Agoumé, su cui ci sono squadre tedesche e francesi. Gaetano Oristanio vede già Cagliari, la strada è tracciata ma la trattativa con l’Inter è in fase di definizione.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna