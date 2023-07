Fabbian-Lecce, difficoltà sulla formula! Il futuro di Mulattieri − CdS

Giovanni Fabbian, talentino dell’Inter, piace tanto al Lecce. Difficoltà però sulla formula con i salentini. Intanto, tra pochi giorni si decide anche il futuro di Samuele Mulattieri

BABY AMBITI − Fabbian ha stupito in Serie B e adesso fa tanta gola a diversi club di Serie A. Il gioiello dell’Inter piace parecchio al Lecce, che però ha difficoltà sulla formula di acquisto. L’Inter lo dà via soltanto in prestito secco, mentre i salentini vorrebbero continuare col solito schema: prestito con riscatto e controriscatto. Intanto sul giocatore ci sono anche Frosinone, Genoa e Bologna. Quanto a Mulattieri, comunque vada l’affare Frattesi tra Inter e Sassuolo, il giovane attaccante nerazzurro giocherà il prossimo anno in Reggio Emilia. Ovviamente, se l’operazione per il centrocampista andasse in porto, lui diventerebbe una sorta di acconto.

Fonte: Corriere dello Sport − Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta