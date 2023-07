Azpilicueta sfumato, ora l’Inter vira su altri due nomi – TS

Dopo essere sfumata la possibilità di arrivare a César Azpilicueta – che si accasa all’Atletico Madrid – secondo Tuttosport l’Inter punta ad altri due nomi.

DIFESA DA RINFORZARE – Grandi movimenti anche in difesa per l’Inter, che dopo gli addii di Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio ha due buchi da riempire. Il primo dovrebbe essere Yann Bisseck in arrivo dall’Aarhus, mentre per il secondo era ormai chiusa la questione César Azpilicueta. Appunto, era. Perché l’inserimento nelle ultime ore dell’Atletico Madrid ha cambiato le carte in tavola e ha portato i nerazzurri a dover cambiare piani. L’Inter vira ora su due nomi già attenzionati in passato: Trevor Chalobah del Chelsea e Merih Demiral dell’Atalanta.

Fonte – Tuttosport, Federico Masini