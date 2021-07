Esposito-Basilea, è fatta! Vanheusden in Serie A, Stankovic verso l’Olanda – CdS

L’Inter continua a lavorare per piazzare gli esuberi, il “Corriere dello Sport” oggi in edicola fa il punto della situazione da Sebastiano Esposito a Vanheusden e non solo.

ESUBERI – Inter, dopo la presentazione di Simone Inzaghi la dirigenza continua a lavorare per piazzare gli esuberi e cecare di fare cassa e liberare qualche slot. L’obiettivo principale, così come sottolineato dal tecnico, sarà quello di operare sul mercato in entrata acquistando degli esterni forti. Tra i giocatori in uscita sicuramente Joao Mario: lo Sporting ieri non ha pareggiato l’offerta del Benfica di 7,5 milioni. Fatta per Sebastiano Esposito al Basilea, mentre Vanheusden (riacquistato dall’Inter), andrà a giocare in prestito allo Spezia. Gravillon invece verso il Reims, mentre Filip Stanković dovrebbe andare a giocare in Olanda. Radja Nainggolan sempre più vicino al Cagliari.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

