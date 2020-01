Eriksen-Vecino, Inter pensa allo scambio. Serve l’ok di Mourinho – SM

L’Inter valuta le mosse per arrivare a Christian Eriksen già a gennaio: l’ipotesi delle ultime ore è proporre al Tottenham lo scambio con Matias Vecino. Per la fattibilità dell’affare serve il benestare di José Mourinho. Le ultime da “Sportmediaset”

SCAMBIO? – L’idea delle ultime ore è la seguente: Christian Eriksen all’Inter e Matias Vecino al Tottenham. Due marcatori nell’incrocio tra i due club nella prima giornata di Champions League della passata stagione: come dimenticare l’apoteosi della Garra Charrua, dopo il vantaggio degli Spurs con la rete del danese e il pareggio di Mauro Icardi? Lo scambio tra i due è una pazza idea che potrebbe prendere corpo. I londinesi, infatti, perderebbero il centrocampista a zero a giugno e l’uruguayano come pedina di scambio potrebbe rendere meno amara la partenza di Eriksen.

MANCA L’OK – Beppe Marotta e Piero Ausilio ci stanno pensando e potrebbero regalare ad Antonio Conte una pedina che alzerebbe il tasso tecnico dell’Inter. Da valutare, però, il benestare o meno da parte di José Mourinho: dal giudizio dello Special One dipende la fattibilità dell’operazione. La richiesta degli Spurs è di 20 milioni di euro, ma la proposta dei nerazzurri potrebbe aprire degli spiragli interessanti: nelle prossime ore sono attesi sviluppi.