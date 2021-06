Eriksen tra gli intoccabili: l’Inter e Inzaghi vogliono puntare su di lui – Sky

Niente mercato per Christian Eriksen. Il danese non è nella lista dei giocatori sacrificabili dell’Inter, che vuole puntare su di lui così come il nuovo tecnico Simone Inzaghi. A confermarlo è Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di “Sky Sport”.

INTOCCABILE – Christian Eriksen e il mercato, due rette parallele non destinate a incontrarsi. Il danese è infatti un giocatore su cui la società e Simone Inzaghi vogliono puntare. Come confermato da Gianluca Di Marzio: «L’Inter ha intenzione di puntare su Eriksen. A gennaio si percepiva che il calciatore sarebbe potuto andare via, adesso invece la cosa è cambiata. Non ci sono voci né indiscrezioni. Inzaghi ha espresso il suo pieno gradimento per le sue qualità tecniche e per il suo modo di giocare. Avrà un ruolo importante e prezioso nella squadra di Simone Inzaghi».