Inzaghi, l’Inter vuole regalargli un suo fedelissimo: contatti per Radu – Sky

Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio di “Sky Sport”, l’Inter starebbe lavorando per ingaggiare Stefan Radu, difensore in scadenza di contratto con la Lazio. Il suo ruolo sarebbe quello di vice Alessandro Bastoni.

INGAGGIO A ZERO – L’Inter, proprio come fatto con Kolarov lo scorso anno, sta puntando a un giocatore esperto come Stefan Radu per rinforzare la rosa. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, che sottolinea come Piero Ausilio stia lavorando al giocatore in scadenza di contratto: «Radu è un’idea molto concreta dell’Inter come vice Bastoni. Un giocatore esperto da mettere alle sue spalle, un fedelissimo di Inzaghi. È in scadenza con la Lazio, ci sono contatti seri e concreti e l’Inter sta valutando l’occasione di ingaggiare un giocatore di assoluta affidabilità come lui».