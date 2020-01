Eriksen, tesoretto Inter ma occhio al Psg. Marotta ha la strategia – SM

Aggiornamenti sul fronte Eriksen nel notiziario di “Sportmediaset”. La cessione di Gabigol porta nelle casse dell’Inter la liquidità necessaria per l’affondo al danese. Ecco la strategia di Beppe Marotta, che però deve fare attenzione all’interesse del Psg

LA SITUAZIONE – «Mancano i soldini», ha detto Antonio Conte ieri dopo la vittoria dell’Inter in Coppa Italia contro il Cagliari. I soldini potrebbero però presto arrivare: la cessione di Gabigol è a un passo e i nerazzurri sono pronti a investire il tesoretto per il tanto cercato centrocampista. Sfumato ormai Arturo Vidal, Beppe Marotta sta stringendo per Christian Eriksen, già salutato da José Mourinho. L’Inter ha offerto al Tottenham 10 milioni di euro, gli Spurs ne chiedono 20.

LA STRATEGIA – Per abbassare le richieste del club inglese, Beppe Marotta ha in mente una precisa strategia: giocare con il calendario, avvicinarsi alla scadenza del mercato e contare in uno sconto da parte degli Spurs. Che pur di non perdere il danese a zero a giugno potrebbero venire incontro all’Inter. Dal canto loro, Eriksen e l’agente non vorrebbero rinunciare alla commissione che si metterebbero in tasca a giugno ma hanno accettato l’offerta nerazzurra. Occhio, infine, al Psg: Leonardo sta preparando un contropiede per superare l’Inter nella corsa a danese. Ecco perché presto ci potrebbe essere un blitz a Londra da parte di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

