Giroud-Inter, via libera da Politano. Vicino l’accordo con il Chelsea – SM

Giroud-Inter, via libera da Politano. Vicino l'accordo con il Chelsea

Lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola spiana la strada a Olivier Giroud dall’Inter. Secondo il notiziario di “Sportmediaset”, la plusvalenza con l’esterno del Sassuolo consente ai nerazzurri di trovare l’accordo con il Chelsea

EFFETTO DOMINO – Manca solo l’ufficialità, ma Leonardo Spinazzola si può considerare il primo rinforzo dell’Inter nel mercato di gennaio. E ora potrebbe scatenarsi un effetto domino. Complice, anche, la possibile cessione di Gabigol, che consentirebbe ai nerazzurri di compiere l’assalto decisivo per Christian Eriksen (vedi qui). Da dove nasce il domino legato a Spinazzola? Dallo scambio con Matteo Politano. La partenza dell’ex Sassuolo renderà necessario un acquisto in attacco: l’obiettivo è un vice-Lukaku.

L’ACCORDO – Ma non è tutto. Nello scambio tra Inter e Roma, i due giocatori sono stati valutati rispettivamente 27,5 milioni di euro. Tradotto: plusvalenza di 10 milioni per i nerazzurri. Che potranno così chiudere per Olivier Giroud, da tempo individuato come il nome giusto per completare il reparto offensivo, anche per la situazione contrattuale dell’attaccante: il francese andrà in scadenza di contratto a giugno, come Eriksen. L’intesa tra i due club si dovrebbe trovare alla cifra di 5 milioni di euro + 1 di bonus. Il giocatore potrebbe addirittura sbarcare a Milano prima del weekend. Al via l’effetto domino.

