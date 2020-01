Barzaghi: “Spinazzola-Inter, formula da definire. Nel pomeriggio la firma”

Leonardo Spinazzola è arrivato oggi a Milano dove sta svolgendo le visite mediche e nel pomeriggio diventerà ufficialmente un giocatore dell’Inter. L’esterno sinistro arriva dalla Roma nello scambio con Matteo Politano

FIRMA NEL POMERIGGIO – Nel pomeriggio Leonardo Spinazzola dovrebbe firmare il contratto che lo legherà all’Inter. Il punto di Matteo Barzaghi in collegamento da Milano per Sky Sport: «Tra poco Spinazzola arriverà al Coni per l’idoneità sportiva. In giornata gli agenti Pennacchi e Lippi definiranno la formula, ma sarà uno scambio definitivo. Nel pomeriggio, dopo le visite, si recherà in sede per la firma sul contratto».