Hazard contro Conte e Sarri: “Poco piacere con allenatori italiani”

Eden Hazard, in un’intervista a Sport/FootMagazine, ha parlato del suo periodo al Chelsea con Antonio Conte e Maurizio Sarri. Il belga ha criticato i metodi di allenamento degli allenatori di Inter e Juventus, elogiando invece Zinedine Zidane

MENO PIACERE – Eden Hazard non le manda a dire ad Antonio Conte e Maurizio Sarri. Il fantasista belga, allenato dai due tecnici ai tempi del Chelsea, ha parlato della sua esperienza al Real Madrid agli ordini di Zinedine Zidane. E ha rimarcato le differenze con gli allenatori di Inter e Juventus: “Il nostro allenamento è sempre con la palla. Sopra a tutto c’è il piacere di giocare. I movimenti, le partitelle … Quando si hanno gli allenatori italiani, come è successo a me (Conte, Sarri), c’è molto meno piacere. È tutto più ripetitivo. Il piacere lo si trova nella vittoria. Sono stato tre anni con allenatore italiani. Riscoprire questo piacere mi fa bene”.

