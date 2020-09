Eriksen, sorrisi e testa solo all’Inter: via le voci di cessione?

Condividi questo articolo

Photo 192013189

Christian Eriksen, grande colpo del mercato invernale dell’Inter, ha indubbiamente avuto alcune difficoltà nei suoi primi mesi in nerazzurro. Il danese, però, sembra intenzionato a volersi giocare le sue carte in nerazzurro, come dimostra anche l’ultimo suo post su”Instagram”.

CONCENTRAZIONE – Sembra totalmente concentrato sul suo futuro all’Inter Christian Eriksen, come dimostrato dal suo ultimo post sul suo profilo “Instagram” ufficiale. Il centrocampista danese, non totalmente nei piani di Antonio Conte fin qui, ha infatti pubblicato una sua foto sorridente in allenamento. Serenità e voglia di impegnarsi per giocarsi le sue carte. Nonostante le voci di mercato, il giocatore sembra avere la testa soltanto ai colori nerazzurri.