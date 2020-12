Eriksen, se si presenta il PSG l’Inter fa una richiesta. Solo dopo Paredes

Eriksen Inter

Eriksen può andare al PSG, che sta prendendo il suo ex manager al Tottenham Pochettino come nuovo allenatore. L’Inter, secondo Alfredo Pedullà, non ha in Paredes la prima richiesta in caso di interesse dei pluricampioni di Francia. Queste le sue parole da “Aspettando Calciomercato” su Sportitalia.

DOVE VA? – Alfredo Pedullà non crede al 100% a questa opzione: «Le parole di Giuseppe Marotta su Christian Eriksen? Io penso che lui abbia fatto bene a sdoganarlo, ma non è una notizia. Il PSG? La presenza di Mauricio Pochettino sicuramente stimola, considerando il rapporto che c’è stato ai tempi del Tottenham. Vedremo se l’Inter farà una valutazione sul cartellino per cedere il sostituto, ma Marotta ha certificato quello che sapevamo. Se dovesse arrivare il PSG la prima cosa è che gli chiedi il cash. Comunque Pochettino è un allenatore che, quando arriva, chiede. Bisogna capire se Leandro Paredes, che piace ad Antonio Conte, possa essere un’opzione di scambio o se l’Inter andrà a prendere un sostituto da un’altra parte. Per prima cosa penso che loro chiederanno i soldi».