Recoba: “Ibrahimovic? Quando era con me alcuni avevano paura! Inter…”

Condividi questo articolo

Alvaro Recoba

Recoba è intervenuto durante “Bobo TV”, la diretta di Vieri sul suo canale Twitch. L’ex attaccante uruguayano ha parlato della sua esperienza con Ibrahimovic all’Inter, nella stagione 2006-2007, rivelando un aneddoto.

EX COMPAGNO – Alvaro Recoba ha giocato un anno all’Inter con Zlatan Ibrahimovic e lo ricorda: «Ho giocato con lui, c’erano dei compagni che davanti a lui tremavano. A me non fregava niente, perché lui era così e capiva com’ero io. Però c’erano dei giocatori che, se lui non ti prendeva nel modo giusto, gli veniva un po’ di paura. Ha una mentalità che fa girare gli altri che gli stanno intorno anche se non gioca».

TOCCARE QUALCOSA? – Recoba si esprime sull’Inter in vista del mercato di gennaio: «Dobbiamo cercare di fare qualche cosa in più, anche se ne abbiamo. In avanti chi vuoi prendere? Hai questi mostri qua (Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, ndr). Però hai solo il campionato, perché non penso si possa prendere qualcuno per la Coppa Italia».