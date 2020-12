Pinamonti via a gennaio? Per l’Inter un problema...

Pinamonti ha giocato appena due spezzoni di partita a ottobre, contro Genoa e Parma. Da novembre, per un infortunio con l’Italia Under-21, non è stato più nemmeno convocato. A gennaio potrebbe andare a giocare, ma l’Inter ha un problema in più: lo dettaglia Alfredo Pedullà durante “Aspettando Calciomercato” su Sportitalia.

LA DIFFICOLTÀ – Alfredo Pedullà segnala una possibile situazione problematica: «L’Inter ha Andrea Pinamonti che guadagna tanto, vorrebbe andare a giocare ma ha un ingaggio importante. L’Inter, nelle valutazioni che ha che toccheranno sicuramente Christian Eriksen e Radja Nainggolan, anche una valutazione su Pinamonti la deve fare. È vero che stiamo parlando da due sessioni di mercato del vice di Romelu Lukaku, ma se Pinamonti guadagna più di due milioni netti a stagione devi trovare qualcuno che ti dia quei soldi. Sarebbe uno scambio che dia a Pinamonti la possibilità di giocare e all’Inter di non fare un bagno dal punto di vista degli emolumenti. Questo è un aspetto che dobbiamo tenere in considerazione».