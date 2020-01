Eriksen ha dato l’ok all’Inter, prima offerta al Tottenham: le cifre – Sky

Condividi questo articolo

Eriksen ha dato l’ok all’Inter per trattare con il Tottenham e trasferirsi a gennaio. Gianluca Di Marzio, in apertura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha dato le ultimissime sull’operazione

VIA ALLA TRATTATIVA – Così Gianluca Di Marzio: «Su Christian Eriksen ci sono aggiornamenti. Dopo l’apertura di ieri e i segnali positivi l’Inter ha fatto una prima offerta al Tottenham di 10 milioni di euro contro una richiesta di 20. Ci saranno dei bonus di mezzo, questa operazione è per gennaio. L’Inter ed Eriksen hanno un accordo per gennaio, per giugno sarebbe un’altra storia. Ma Eriksen ha dato l’ok per andare a trattare col Tottenham».