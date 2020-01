Inter-Cagliari 4-1, il tabellino della partita degli ottavi di Coppa Italia

Inter-Cagliari è terminata da pochi minuti con il punteggio di 4-1. Questo il tabellino della partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2019-2020.



TUTTO FACILE – Inter ai quarti di finale di Coppa Italia, in una partita praticamente senza storia fin dall’inizio. Poker rifilato al Cagliari, alla sua quinta sconfitta consecutiva, e messo in discesa dal gol di Romelu Lukaku dopo appena ventuno secondi. I nerazzurri nel prossimo turno sfideranno la vincente di Fiorentina-Atalanta, in programma domani alle ore 15. Questo il tabellino di Inter-Cagliari.

INTER-CAGLIARI 4-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic (69′ Sensi), Borja Valero, Dimarco (78′ Biraghi); R. Lukaku, Sanchez (69′ Esposito).

In panchina: Padelli, Berni, de Vrij, Lautaro Martinez, Pirola, Agoumé, Candreva, Bastoni.

Allenatore: Antonio Conte

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Nandez (80′ Birsa), Oliva, Ionita (79′ Joao Pedro); Nainggolan, Castro (46′ Rog); Cerri.

In panchina: Rafael, Cragno, Cigarini, Klavan, Lu. Pellegrini, Simeone.

Allenatore: Rolando Maran

Arbitro: Daniele Chiffi della sezione di Padova (Paganessi – Imperiale; Marini; VAR Di Paolo; A. VAR Lo Cicero)

Gol: 1′, 49′ R. Lukaku, 22′ Borja Valero, 73′ Oliva (C), 81′ Ranocchia

Ammoniti: Lykogiannis (C), Godin, Sensi (I)

Recupero: 2′ PT, 3′ ST