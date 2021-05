Emerson Royal è il dopo-Hakimi per l’Inter: le cifre dell’operazione – Sky

Emerson Royal è in cima alla lista dei nerazzurri. Il giornalista Sugoni ha parlato su Sky Sport 24 del possibile sostituto all’Inter del partente Hakimi, che è in trattativa con il PSG

IL DOPO HAKIMI − Alessandro Sugoni ha sostenuto che l’Inter, in caso di cessione dell’esterno destro marocchino al Paris Saint-Germain (vedi focus), non si farebbe trovare impreparata. Le sue parole: «Emerson Royal è in testa alla lista dei dirigenti dell’Inter. Simile ad Achraf Hakimi. Spinge tanto, brasiliano di grande continuità nel Betis Siviglia, ma è del Barcellona che vorrà fare plusvalenza. Il costo del cartellino è sui 25 milioni di euro. Con l’operazione Hakimi guadagni tempo e gestione sul mercato».