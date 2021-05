Matteo Barzaghi, inviato Sky Sport per l’Inter, è intervenuto durante l’edizione pomeridiana di Sky Sport 24. Il giornalista ha parlato della situazione relativa a Inzaghi che già sta programmando il futuro della squadra. Qualche battuta anche sulla cessione di Hakimi

UFFICIALITÀ INZAGHI − Matteo Barzaghi ha parlato del possibile annuncio del nuovo tecnico dell’Inter che già sta programmando il futuro della squadra. Le sue parole: «L’annuncio non arriverà oggi ne a breve, vediamo nel fine settimana (vedi articolo, ndr). Questioni di giorni, cambia poco però. Già Simone Inzaghi sta preparando la prossima stagione. Ha telefonato a Romelu Lukaku. Inoltre Nicolò Barella e Alessandro Bastoni saranno gli altri due giocatori su cui l’Inter punterà. Il primo ha rinnovato, il secondo ne discuterà dopo l’Europeo».

CESSIONE HAKIMI − Barzaghi ha anche parlato della possibile vendita dell’esterno marocchino, corteggiato dal Paris Saint-Germain. Il suo commento: «Achraf Hakimi è l’unico giocatore al momento in uscita. Arrivata la prima tentazione. L’Inter entro fine giugno vorrà tornare sui 60-70 milioni, per arrivare a un attivo di 100 milioni nel giugno 2022. Ci saranno altri giocatori in uscita ma anche in entrata. L’Inter vuole ottenere più di 60 milioni, ma entro fino giugno la situazione sarà risolta. Sarà una plusvalenza importante dopo i 40 milioni spesi per prenderlo. Tecnicamente Hakimi ha fatto la differenza quest’anno. In entrata ci saranno giocatori forti con ingaggi più bassi. L’Inter vuole ridurre da 220 a 180 il monte ingaggi».