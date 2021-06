Emerson Palmieri, richiesta Chelsea e possibile piano Inter: l’altro obiettivo

Emerson Palmieri, esterno del Chelsea, resterebbe nel mirino dell’Inter che cercherebbe un rinforzo anche per la fascia opposta.

FASCE – Alessandro Sugoni ha parlato del mercato dell’Inter. Ai microfoni di “Sky Sport 24”, il giornalista ha spiegato che il club nerazzurro dovrà fare qualcosa sugli esterni, vista la probabile cessione di Achraf Hakimi (sempre nel mirino del PSG) e dell’addio di Ashley Young. Simone Inzaghi avrebbe chiesto quattro giocatori più o meno di pari livello, cioè Darmian, Perisic ed Emerson Royal ed Emerson Palmieri.

DUE OBIETTIVI – La società meneghina sarebbe sulle tracce di questi ultimi due giocatori, rispettivamente del Barcellona per la fascia destra e del Chelsea per la fascia sinistra. I Blues continuerebbero a valutare 20 milioni il giocatore impegnato ad Euro 2020 con l’Italia nonostante il solo anno di contratto rimastogli. I nerazzurri potrebbero puntare sulla volontà del calciatore per provare ad abbassare questa cifra.

Fonte: Sky Sport 24 – Alessandro Sugoni