Tottenham, no di Conte? Tre giocatori dell’Inter restano nel mirino

Nonostante il possibile no da parte di Antonio Conte (vedi articolo), il Tottenham potrebbe ancora interessato a tre giocatori dell’Inter.

TRE GIOCATORI – Secondo quanto riportato dall’Express, il Tottenham potrebbe farsi avanti in casa Inter per tre giocatori nonostante il possibile no di Antonio Conte. Gli Spurs sarebbero sulle tracce del difensore Milan Skriniar, dell’esterno Ivan Perisic e del centrocampista Christian Eriksen.

Fonte: Express.co.uk – Matthew Cooper