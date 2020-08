Emerson Palmieri primo nome per l’Inter: tutto dopo Europa League – SM

Secondo quanto riporta “Sport Mediaset”, la trattativa Emerson Palmieri è destinata a sbloccarsi dopo l’Europa League. L’Inter è ancora intenzionata infatti a rinforzare la fascia sinistra con il suo arrivo.

PRIMO OBIETTIVO – Resta Emerson Palmieri il primo nome per la fascia sinistra dell’Inter. Dopo aver già messo le basi per una trattativa con il Chelsea, restano ancora da definire i dettagli dell’accordo. I londinesi per il giocatore chiedono infatti 25 milioni di euro, mentre i nerazzurri non vorrebbero superare i 25. La trattativa è per il momento bloccata, ma è in programma un blitz degli uomini mercato nerazzurri a Londra non appena finirà l’Europa League.

Fonte – Sport Mediaset