Dzeko sacrificato per dare spazio a Lukaku e Dybala? Ipotesi risoluzione

Dzeko potrebbe essere l’indiziato numero uno per dare spazio a Romelu Lukaku e Paulo Dybala. In attacco un giocatore dovrà partire (oltre Sanchez). Joaquin Correa, al momento, non ha ricevuto offerte importanti. Secondo Sportface, il bosniaco potrebbe risolvere il suo contratto con l’Inter.

POSSIBILE ADDIO – L’Inter vuole provare a chiudere quanto prima le operazioni legate a Romelu Lukaku e Paulo Dybala, ma prima di trovare l’intesa definitiva con loro, deve anche trovare una possibile soluzione in attacco. A quel punto gli attaccanti nerazzurri diventerebbero troppi, anche con la cessione di Alexis Sanchez. Ecco perché, a quel punto, almeno uno tra Joaquin Correa ed Edin Dzeko dovrà dire addio. Se per il primo non sono ancora arrivate offerte ufficiali, per il secondo, invece, possibile prendere in considerazione l’ipotesi risoluzione contrattuale. Se il calciatore dovesse trovare squadre, l’Inter potrebbe anche liberarlo a zero.

Fonte: Sportface