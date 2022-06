Minotti: «Skriniar, un altro è incedibile! Perché non prendere Acerbi?»

Minotti ospite su Sky Sport ha parlato delle possibili cessioni in casa Inter, in particolare la difesa. Per lui l’incedibile non è Milan Skriniar ma un altro.

IN DIFESA – Secondo Lorenzo Minotti il giocatore da non dover vendere non è Milan Skriniar, bensì un altro: «Cessioni Inter? L’importante che non va via Bastoni, perché con Skriniar e Milenkovic mancherebbe poi un mancino dalla parte opposta. Visto che l’Inter deve abbassare il monte ingaggi credo che Stefan de Vrij possa partire. Mi fa strano che l’Inter non pensi ad Acerbi, da sempre un pupillo di Simone Inzaghi».