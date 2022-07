Dzeko punta i piedi: non vuole lasciare l’Inter! E Dybala si allontana – TS

Edin Dzeko “blocca” il mercato in entrata dell’Inter. Il bosniaco, secondo Tuttosport, nonostante i sondaggi di altre squadre non vuole lasciare i nerazzurri. E senza la sua partenza l’arrivo di Dybala si allontana

BLOCCO – Edin Dzeko blocca il mercato dell’Inter in entrata, almeno per quello che concerne il reparto offensivo. Secondo Tuttosport, i sondaggi del Valencia e del Monza ed i rumors sulla Juventus non hanno prodotto alcun effetto: il bosniaco, almeno per il momento, non ha intenzione di lasciare l’Inter. Il club, dal canto suo, non gli ha comunicato di cercarsi un’altra squadra: Inzaghi lo ritiene ancora un calciatore centrale della sua Inter, considerato il perfetto vice-Lukaku. Lo stallo nelle uscite nel reparto offensivo, quindi, allontana la pista che porta a Paulo Dybala.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini