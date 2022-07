Inter, tesoretto dal vivaio: ecco perché Bremer è possibile così (con Skriniar) – CdS

Inter pronta a regalarsi Bremer senza dover per forza sacrificare Skriniar? L’ipotesi è possibile. Anche solo a livello temporale. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tesoretto necessario per anticipare l’acquisto del difensore brasiliano può arrivare dal Settore Giovanile

TESORETTO NERAZZURRO – L’Inter ha prenotato Gleison Bremer (vedi aggiornamento). In attesa di trovare la quadra economica con il Torino, la società nerazzurra fa cassa. E dalla cessione di due dei migliori giovani del proprio vivaio confida di ricavare il tesoretto necessario per chiudere subito l’operazione. Per l’acquisto del difensore brasiliano a titolo definitivo è necessaria la cessione di Milan Skriniar (vedi aggiornamento). In caso di prestito oneroso con obbligo di riscatto può bastare semplicemente sacrificare due talenti formati nel proprio Settore Giovanile. Si tratta del difensore classe 2002 Lorenzo Pirola, diretto verso la Salernitana, e soprattutto dell’ancora conteso attaccante classe 1999 Andrea Pinamonti (vedi articolo). Due cessioni ormai imminenti. Il tesoretto dal vivaio è in arrivo all’Inter… Così come Bremer.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti