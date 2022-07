Dzeko, Gattuso rinuncia? Valencia sempre più lontano per un motivo – CdS

Dzeko si allontana sempre di più dal Valencia, fortemente voluto dal nuovo tecnico, Gennaro Gattuso. Secondo il Corriere dello Sport, gli spagnoli hanno praticamente rinunciato per un motivo.

NIENTE LIGA – Gennaro Gattuso al suo arrivo al Valencia ha segnalato anche il nome di Edin Dzeko come possibile rinforzo in attacco per il club. Il tecnico italiano, però, sembrerebbe essersi rassegnato dall’arrivo del bosniaco: il suo ingaggio non è sostenibile per le casse del Valencia. Chiaramente il suo addio – o quello di Joaquin Correa -, aprirebbe le porte a Paulo Dybala.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno