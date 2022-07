Bremer, la Juventus insidia l’Inter: bianconeri hanno una strategia – TS

Geison Bremer è uno degli obiettivi dell’Inter per la difesa. Secondo Tuttosport però si è inserita anche la Juventus pronta all’affondo per il brasiliano in caso di cessione di De Ligt

STRATEGIA – Geison Bremer è uno degli obiettivi principali per la difesa dell’Inter. Secondo Tuttosport però, nonostante i nerazzurri abbiano da tempo un accordo con il brasiliano, non possono ancora accontentare le richieste di Cairo. In questo scenario di stallo, nelle ultime ore, si è inserita la Juventus: i bianconeri hanno individuato nel difensore il profilo giusto per sostituire De Ligt, considerato in uscita anche dopo le parole di Arrivabene. I bianconeri, spiega il quotidiano, metteranno in atto la strategia della “tempestività”: una volta ceduto l’olandese si fionderanno su Bremer. Il brasiliano, fra la rosa dei candidati per la difesa bianconera, è il preferito di Allegri

Fonte: Tuttosport – Fabio Riva