Bremer, l’Inter prima deve vendere: Anche Pinamonti sblocca l’affare? Le ultime – CdS

Bremer, come qualsiasi altro movimento in entrata, adesso dipende dalle cessioni. Anche l’addio di Andrea Pinamonti potrebbe sbloccare l’affare.

ORA MERCATO IN USCITA – L’arrivo di Gleison Bremer dal punto di vista tecnico non dipende dall’addio di Milan Skriniar, bensì dal punto di vista finanziario. E questo chiaramente riguarda qualsiasi cessione in casa che Inter che, ricordiamo, ad oggi non c’è stata. Da capire, come sottolineato dal Corriere dello Sport, se anche l’addio di Andrea Pinamonti potrebbe dunque sbloccare l’affare per il brasiliano con il quale c’è già un accordo da gennaio. Sul giovane centravanti, invece, continuano ad essere sempre in ballo Atalanta e Monza.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno