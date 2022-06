Dybala-Inter, un nodo da sciogliere ma nessun dubbio: countdown per la firma! – SM

Paulo Dybala presto sarà un giocatore dell’Inter. Ne è sicuro anche Sportmediaset, che sottolinea ancora gli ultimi dettagli da limare ma le parti metteranno tutto nero su bianco nel giro di poco.

COUNTDOWN – Paulo Dybala ieri ha seguito le vicende legate al suo avvicinamento all’Inter direttamente da Miami, dove si trova attualmente in vacanza assieme alla compagna. Lo stipendio base dovrebbe essere di 6 milioni netti a stagione, più bonus per arrivare fino a quota 7 di cui una buona parte facilmente raggiungibili così da soddisfare, se non proprio in pieno, le richieste di Antun. Un margine di trattativa c’è ancora sulla durata dell’accordo, c’è da trovare la quadra tra il quadriennale o il triennale con opzione per il quarto anno. Anche per quanto riguarda l’eventuale bonus alla firma. Una settimana e tutto sarà ratificato.

Fonte: Sportmediaset