VIDEO – Inzaghi (di nascosto) in sede: presente al vertice di mercato dell’Inter

Il viavai per il vertice di mercato presso la sede dell’Inter (vedi video) coinvolge davvero tutti. Anche il tecnico Simone Inzaghi, in attesa di formalizzare il rinnovo, non è mancato all’appuntamento sebbene sia stato bravo a non farsi vedere praticamente da nessuno. Di seguito il video dell’intervento del collega Matteo Barzaghi, inviato a Milano per Sky Sport

