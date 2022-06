Dybala-Inter, la richiesta degli agenti. Lautaro Martinez resta al 100% – Rai

Ciro Venerato non ha dubbi: Lautaro Martinez resterà all’Inter, che nel frattempo ha ricevuto la richiesta degli agenti di Dybala per ingaggiarlo a parametro zero. Il giornalista ha fatto il punto in chiusura di trasmissione durante La Domenica Sportiva Estate su Rai 2.

IN ATTESA – Paulo Dybala all’Inter? Da Ciro Venerato arrivano le cifre: «Sappiamo più o meno la richiesta dell’entourage. C’è un accordo verbale, a me risulta che chiederanno all’Inter dieci milioni lordi di commissioni, cinque milioni alla firma per un contratto di tre anni con opzione per il quarto. Stipendo di sette milioni più due e mezzo di bonus: questa la richiesta degli agenti di Dybala. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio si stanno portando a casa Kristjan Asllani dell’Empoli per quindici milioni e aspettano che Romelu Lukaku, da solo, convinca il Chelsea a girarlo in prestito all’Inter. Lautaro Martinez resta al 100%».