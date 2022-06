Bremer non cambia idea sull’Inter. Una contropartita al Torino?

Bremer resta un nome forte per la difesa dell’Inter, nonostante nella domenica appena conclusa si sia discusso di Senesi del Feyenoord (vedi articolo). Pedullà, sul suo sito, ipotizza una contropartita per convincere il Torino.

PREFERENZA CHIARA – Gleison Bremer vuole l’Inter e non cambia idea nonostante i giorni passano e l’affare non si chiuda. Questo stando ad Alfredo Pedullà, che mette ancora in attesa l’acquisto dal Torino perché bisognerà convincere il presidente Urbano Cairo. Per farlo potrebbe essere utile inserire una contropartita tecnica che piaccia ai granata. Il nome indicato è quello di Andrea Pinamonti, di ritorno dal prestito all’Empoli. L’attaccante classe ’99 sarebbe il sostituto ideale di Andrea Belotti, in scadenza, e potrebbe sbloccare Bremer-Inter.

Fonte: alfredopedulla.com