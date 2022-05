Dybala-Inter, appuntamento a fine stagione: le cifre dell’accordo – TS

Paulo Dybala e l’Inter. Secondo Tuttosport è un matrimonio destinato a consumarsi: la società nerazzurra e l’entourage del giocatore si vedranno a fine stagione. Le cifre del possibile accordo

IN PUGNO – Il futuro di Paulo Dybala sembra sempre più a tinte nerazzurre. Secondo Tuttosport, l’argentino è l’obiettivo numero uno di Marotta e dell’Inter che vedono nel numero 10 della Juventus il perfetto rinforzo per l’attacco: l’arrivo di Dybala, spiega il quotidiano, è benedetto da Zhang con i nerazzurri che vogliono consolidare la loro leadership in Italia. L’eventuale arrivo dell’argentino, inoltre, verrebbe sbandierato come segnale della volontà della proprietà di mantenere la squadra competitiva, al netto dei paletti imposti in vista del prossimo mercato (60 milioni di attivo e monte ingaggi ridotto del 15 %, ndr). Appuntamento, quindi, a fine stagione: per “la Joya” pronto un quadriennale a 6 milioni netti più bonus.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino