Lippi: «Io all’Inter un fallimento? Non direi, mi piazzai al quarto posto»

Si è tolto qualche sassolino dalla scarpa Marcello Lippi durante la lezione tenuta nell’aula magna dell’Università degli Studi Internazionali di Roma. L’ex ct dell’Italia ma anche ex allenatore di Inter e Juventus ha parlato della sua avventura in nerazzurro.

FALLIMENTO – Sicuramente l’avventura di Lippi con l’Inter è stata tutt’altro che esaltante. Ma non fallimentare secondo lo stesso allenatore. Intervento nell’aula magna dell’Università degli Studi Internazionali di Roma, ecco le sue parole in merito riportate dal Corriere dello Sport. «Il mio periodo all’Inter? Viene descritto come un mio fallimento, ma mi piazzai al quarto posto. L’anno prima arrivarono ottavi cambiando 4 allenatori».

Fonte: Corriere dello Sport – Marco Ercole