Dybala, Juventus-Inter come l’ultimo grande ballo bianconero – CdS

L’Inter domani alle 21 si gioca la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Nelle fila bianconere c’è un giocatore che potrebbe aggregarsi ai nerazzurri il prossimo anno: Paulo Dybala. La Joya è chiamata all’ultima danza.

BALLO – L’Inter prenderà Dybala nella prossima sessione di mercato? Vedremo. Ciò che è sicuro è che domani, la Joya, vorrà lasciare il segno nella sua ultima finale con la maglia della Juventus. ll 10 bianconero potrebbe giocare titolare ma anche se dovesse subentrare ha voglia di portarsi a casa un altro trofeo della sua avventura bianconera salutando nel migliore dei modi i suoi tifosi. Sicuramente l’Inter è una delle piste calde per il futuro ma non è questo il momento di pensarci. Per il Corriere dello Sport Dybala dovrebbe partire titolare, tridente o non tridente, con la Joya che poi saluterà l’Allianz Stadium con l’ultima partita di lunedì contro la Lazio. Un ultimo grande ballo per Dybala, con la speranza che non sia felice…

Fonte: Corriere dello Sport – Nicola Balice